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Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Dairesi, cuma günü yer yer sağanak yağmur beklendiğini bildirdi. 

01 Eylül 2021 Çarşamba 14:00
Hava sıcaklığı düşecek

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, 2 – 8 Eylül tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli, cuma günü üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. 
Hava hafta boyunca açık ve az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu olacak. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 34 - 37 ºC ve sahillerde 30 - 33 ºC dolaylarında seyredecek. 

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Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette cuma günü ise Kuzey ve Doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek. 
 

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Son Güncelleme: 01.09.2021 15:00
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