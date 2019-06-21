Hava sıcaklığı artacak

SICAKLIK HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN 5 İLE 7 DERECE ARTACAK

Yağışlı hava hafta sonu bölgeyi terk edecek. Sıcaklık, hafta başından itibaren 5 ile 7 derece aratarak 38 - 41 derece olacak.

Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor. Pazartesinden itibaren hava genellikle açık az bulutlu geçecek.

Hafta sonu iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 32-35, sahillerde 28 -31, hafta başından itibaren iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.