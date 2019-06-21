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Hava sıcaklığı artacak

Hava sıcaklığı artacak

21 Haziran 2019 Cuma 11:22
Hava sıcaklığı artacak

SICAKLIK HAFTA BAŞINDAN İTİBAREN 5 İLE 7 DERECE ARTACAK

Yağışlı hava hafta sonu bölgeyi terk edecek. Sıcaklık, hafta başından itibaren 5 ile 7 derece aratarak 38 - 41 derece olacak.

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Meteoroloji Dairesi’nin 22–28 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, hava yarın ve pazar günü serin ve nemli, diğer günlerde sıcak hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Hafta sonu yer yer sağanak bekleniyor. Pazartesinden itibaren hava genellikle açık az bulutlu geçecek.

Hafta sonu iç kesimlerde en yüksek hava sıcaklığı 32-35, sahillerde 28 -31, hafta başından itibaren iç kesimlerde 38-41, sahillerde 32-35 dolaylarında seyredecek. 

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı yönlerden orta kuvvette yağış anında yer yer kuvvetli, diğer günlerde kuzey ve batı yönlerden hafif, zamanla orta kuvvette esecek.

Son Güncelleme: 21.06.2019 14:54
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