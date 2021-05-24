banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Çeyrek asırlık kara leke!
Çeyrek asırlık kara leke!
17 yıllık ihanet
17 yıllık ihanet
Bir garip hafta sonu
Bir garip hafta sonu
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında kalacak sağlık
Çöküşün eşiğindeki eczacılık ve altında...
banner376

Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak

Meteoroloji Dairesi’nin 25- 31 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 14:30
Hava sıcaklığı 36 dereceye kadar çıkacak
banner337

Buna göre ilgili dönemde bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak. Hava yarın ve Çarşamba açık; Perşembe açık ve az bulutlu; Cuma parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Cumartesi az bulutlu zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; Pazar parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, haftaya Pazartesi ise açık ve az bulutlu olacak.

banner341
Bu dönemde en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 33-36 derece ve sahillerde ise 26-29 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

banner360
Son Güncelleme: 24.05.2021 15:29
Anahtar Kelimeler:
KKTC Meteoroloji DairesiKktc Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çevre Koruma Dairesi Karpaz Özel Çevre Koruma Birimi tarafından Altınkum sahili ve piknik alanında temizlik etkinliği gerçekleştirildi
Çevre Koruma Dairesi Karpaz Özel Çevre Koruma Birimi tarafından Altınkum sahili ve piknik alanında temizlik etkinliği gerçekleştirildi
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
LAÜ’de Çevrimiçi Seminer: İşyerinde Etkili İletişim
LAÜ’de Çevrimiçi Seminer: İşyerinde Etkili İletişim
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı'yı ziyaret etti
Ali Çetin Karahan hayatını kaybetti
Ali Çetin Karahan hayatını kaybetti
Hükümet KIB-TEK ile ilgili yasa tasarısını geri çekti
Hükümet KIB-TEK ile ilgili yasa tasarısını geri çekti
Basın-sen, Kutlu Adalı Ödülleri'ni yeniden değerlendirecek
Basın-sen, Kutlu Adalı Ödülleri'ni yeniden değerlendirecek
BBC adada sıtmayı sonlandıran Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz’in hayatını ve çabalarını haberleştirdi
BBC adada sıtmayı sonlandıran Kıbrıslı Türk Mehmet Aziz’in hayatını ve çabalarını haberleştirdi
CTP'den hükümete çağrı
CTP'den hükümete çağrı
Amcaoğlu'ndan açıklamalar
Amcaoğlu'ndan açıklamalar

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim