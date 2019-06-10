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Hava serinliyor

Hava serinliyor

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:48
Hava serinliyor

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 31-34; SAHİLLERDE İSE 27-30 DERECE DOLAYLARINDA SEYREDECEK

KKTC’nin önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın yağmurlu olması bekleniyor.

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En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34; sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.

Son Güncelleme: 10.06.2019 13:59
Anahtar Kelimeler:
KktcHavaDurumu
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