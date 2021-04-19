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Hava serinleyecek

Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Nisan arasını kapsayan hava tahmin raporunu açıkladı..

19 Nisan 2021 Pazartesi 15:00
Hava serinleyecek
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Meteoroloji Dairesi’nin 20 – 26 Nisan arasını kapsayan hava tahmin raporuna göre, yarın ve Çarşamba günü kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bugün iç kesimlerde 33-34 derecelere çıkan sıcaklıklar, 5-6 derece düşecek.

Yarından başlayarak 3 gün boyunca, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 26 - 29 derece, daha sonra ise 30 - 33 derece dolaylarında seyredecek.   

Rüzgâr genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, yarın ve Çarşamba günü ise kuvvetli, zaman zaman fırtınamsı esecek.

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Bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın çok bulutlu zamanla parçalı ve az bulutlu; haftanın diğer günleri ise genelde az bulutlu olması bekleniyor.

   

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Son Güncelleme: 19.04.2021 15:35
Anahtar Kelimeler:
Kktc Haftalık Hava Raporu
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