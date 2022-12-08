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Hava durumu raporu!

08 Aralık 2022 Perşembe 09:19
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, yarın yer yer sağanak yağmur beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi’nin 9 – 14 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre,  bölge alçak basınç sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında.

Yarın yer yer sağanak yağmur bekleniyor. Hafta sonundan çarşambaya kadarsa hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC dolaylarında seyredecek, rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta  kuvvette esecek.

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