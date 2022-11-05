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Hava durumu raporu!
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Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi'nin hava tahmin raporuna bugün bölgede yağmur bekleniyor.

05 Kasım 2022 Cumartesi 09:06
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre bölge alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava, bugün,  az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hafta başından itibaren yağışlar yerini bulutlu havaya bırakacak. Hava, pazartesi, az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, salı az bulutlu olacak. Çarşamba gününden itibaren ise havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 27-30 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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