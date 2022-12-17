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Hava durumu raporu!

17 Aralık 2022 Cumartesi 09:22
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının ileriki günlerde düşeceğini duyurdu. Bugünden itibaren üç gün sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 18-23 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

En yüksek hava sıcaklığının periyodun ilk yarısında iç kesimler ve sahillerde 20 – 23 ºC, periyodun ikinci yarısında  ise 4 ºC düşerek 16 – 19 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rapora göre hava, yarın ve pazar günü parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; pazartesi günü az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; salı günü az bulutlu zamanla parçalı bulutlu; çarşamba ve perşembe günleri parçalı bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; cuma günü parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgâr ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, yağışlı günlerde ise zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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