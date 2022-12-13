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Hava durumu raporu!

13 Aralık 2022 Salı 09:21
Hava durumu raporu!

Meteoroloji Dairesi, bugünden itibaren havanın 3 gün boyunca yağmurlu olacağını bildirdi.

Daireden yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 – 19 Aralık tarihleri arasında bölgenin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor. Hava bugün parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu, yarın parçalı çok bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu, Perşembe parçalı bulutlu zamanla yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler ise parçalı ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimler ve sahillerde 19 – 22 ºC dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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