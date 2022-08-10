Hava durumu..

Havanın önümüzdeki günlerde genellikle açık, en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 38, sahillerde ise 35 santigrat derece dolaylarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11 - 17 Ağustos 2022 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, KKTC alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın açık ve az bulutlu; Cuma ve Cumartesi günleri açık; Pazar günü az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu; Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri ise açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35 – 38; sahillerde 30 – 33 santigrat derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar ise genellikle Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.