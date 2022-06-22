Hava durumu..

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.
Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece iken, rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.