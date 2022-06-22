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Hava durumu..

22 Haziran 2022 Çarşamba 15:15
Hava durumu..

Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre, sıcaklık iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Havanın yarın açık; cuma açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu; cumartesi parçalı ve az bulutlu; pazar ile pazartesi açık ve az bulutlu; salı ile çarşamba ise parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Beklenen en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38 derece, sahillerde 29-32 derece iken, rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.

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Son Güncelleme: 22.06.2022 15:59
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