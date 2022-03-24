Hava durumu…

Hava bugün oldukça soğuk olacak; dağlık kesimlerde karla karışık yağmur, sabah saatlerinde ise don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Dairesi’nin 24 – 30 Mart tarihlerini kapsayan raporuna göre, belirtilen süre içerisinde en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 15 - 18 derece dolaylarında seyredecek.
Cumartesi günü parçalı bulutlu, yer yer sağanak yağmurlu olacak. Pazar ve Pazartesi günleri açık ve az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu; Salı ve çarşamba günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar, genellikle kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.