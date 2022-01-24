Hava durumu

Alçak basınç si̇stemi̇ i̇le oldukça soğuk ve nemli̇ hava kütlesi̇ni̇n etki̇si̇ altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu zamanla sağanak yağmurlu akşam saatleri̇ dağlık kesi̇mlere karla karışık yağmurlu geçecek.



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 10, sahillerde ise 11 derece dolaylarında olacak..