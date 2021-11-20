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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 20 Kasım 2021 Cumartesi için hava tahminleri..

20 Kasım 2021 Cumartesi 08:00
Hava durumu

Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar; Kuzey ve Doğu'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtınamsı esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve  sahillerde 19 derece dolaylarında olacak..

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Kktc Hava Durumu
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