Hava durumu

Alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu zamanla parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, yer yer gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 19 derece dolaylarında olacak..