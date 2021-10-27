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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 27 Ekim 2021 Çarşamba için hava tahminleri..

27 Ekim 2021 Çarşamba 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar; Kuzey ve Batı'dan orta kuvvette  esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 28,  sahillerde ise 26 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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