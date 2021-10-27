Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu öğle saatleri parçalı bulutlu, parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 28, sahillerde ise 26 derece dolaylarında olacak..