Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında olmasının beklendiğini belirtti.
Hava durumu…
Meteoroloji Dairesi, alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altındaki bölgede, hava sıcaklığının 29-32 derece dolaylarında olmasının beklendiğini belirtti.
01 Ekim 2021 Cuma 16:15
Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün önümüzdeki 1 haftalık süreye ilişkin hava tahmin raporuna göre, hava açık az bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 29 - 32 ºC dolaylarında seyrederken, rüzgar; kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
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