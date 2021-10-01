banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeni Yasama yılı bugün başlıyor
Meclis bugün açılıyor
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Cumhurbaşkanı Tatar bilgilendirme toplantısı düzenledi
CTP ve TDP'siz toplantı
TC vatandaşlarının dikkatine!
TC vatandaşlarının dikkatine!
banner376

Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 1 Ekim 2021 Cuma için hava tahminleri..

01 Ekim 2021 Cuma 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek..

banner341
Rüzgar Kuzey ve Doğu'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli  esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 31,  sahillerde ise 28 derece dolaylarında olacak..

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kei Ofisi'nden Girne Belediyesi'ne 9 yılda 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak
Kei Ofisi'nden Girne Belediyesi'ne 9 yılda 58 milyon 455 bin 34 TL kaynak
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Dikkat! elektrik kesintisi yapılıyor
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
Arıklı'nın önünde iki seçenek var...
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim
GAÜ Güz Dönemi Pedagojik Formasyon programı için son başvuru 11 ekim
Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell ve KKTCELL yönetim kurulunu kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Turkcell ve KKTCELL yönetim kurulunu kabul etti
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KHK başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi
KHK başkanı göreve geldiği 45 günlük süre içerisindeki icraatları hakkında bilgi verdi
Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti
Başbakan Ersan Saner, Turkcell heyeti'ni kabul etti
Girne Gümrük Şube Amirliği otomasyona geçiyor…
Girne Gümrük Şube Amirliği otomasyona geçiyor…
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez
Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin Rum tarafına askeri malzeme satmaya devam kararı kabul edilemez

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim