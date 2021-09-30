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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 30 Eylül 2021 Perşembe için hava tahminleri..

30 Eylül 2021 Perşembe 08:00
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgar Güney ve Batı'dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 32,  sahillerde ise 29 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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