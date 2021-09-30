Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu yer yer kısa süreli sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 32, sahillerde ise 29 derece dolaylarında olacak..