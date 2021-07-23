Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..



Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 37, sahillerde ise 34 derece dolaylarında olacak..