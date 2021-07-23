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Hava durumu

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin 23 Temmuz 2021 Cuma için hava tahminleri..

23 Temmuz 2021 Cuma 08:01
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu, yer yer hafif sağanak yağmurlu geçecek..

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Rüzgâr Güney ve Batı'dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 37, sahillerde ise 34 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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