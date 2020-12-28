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Hava durumu..

28 Aralık 2020 Pazartesi 15:52
Hava durumu..
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YILIN SON GÜNLERİ VE YENİ YILIN İLK GÜNLERİ HAVA AÇIK VE AZ BULUTLU…

Aralık ayının son günleri ve yeni yılın ilk günlerinde havanın açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 29 Aralık– 4 Ocak tarihleri arasını kapsayan raporuna göre, bölgenin yüksek basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

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Hava, zamanla parçalı bulutlu olmak üzere, haftanın genelinde açık ve az bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

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