Hava Durumu...

Alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava açık ve az bulutlu, öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.
Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette esecek..
Hava sıcaklıkları;
Lefkoşa’da 38,
Gazimağusa’da 35,
Girne’de 33,
Güzelyurt’ta 35,
Lefke’de 30 ve
İskele’de ise 35 derece dolaylarında olacak..
Bölgemiz denizlerinde bugün hava açık ve az bulutlu geçecek.
Rüzgar, Güney ve Batı’dan 3 ile 5 kuvvetinde esecek..
Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre , görüş mesafesi iyi.