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Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

27 Ağustos 2020 Perşembe 06:00
Hava durumu
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Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçecek.

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Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38, kıyılarda ise 34 derece dolaylarında olacak..

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Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava Durumu
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