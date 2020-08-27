Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile sıcak ve nisbeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak olan yurdumuzda bugün hava parçalı, zamanla az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 38, kıyılarda ise 34 derece dolaylarında olacak..