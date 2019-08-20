Hava Durumu...

Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..
Hava sıcaklıkları;
Lefkoşa’da 34,
Gazimağusa’da 32,
Girne’de 32,
Güzelyurt’ta 33,
Lefke’de 30 ve
İskele’de ise 31 derece dolaylarında olacak..
Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..
Hava sıcaklıkları;
Lefkoşa’da 34,
Gazimağusa’da 32,
Girne’de 32,
Güzelyurt’ta 33,
Lefke’de 30 ve
İskele’de ise 31 derece dolaylarında olacak..