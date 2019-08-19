banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95734
ALTIN
271.952
DOLAR
5.5633
STERLİN
6.7916
EURO
6.1703
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner307

Hava Durumu...

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava Durumu...

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 08:11
Hava Durumu...

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..

Hava sıcaklıkları;

Lefkoşa’da  35,

Gazimağusa’da  32,

Girne’de    32,

Güzelyurt’ta  35,

Lefke’de  29 ve

İskele’de  ise  33 derece dolaylarında olacak..

Bölgemiz denizlerinde bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar, Güney ve Batı’dan  3 ile 5 kuvvetinde esecek..

Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre , görüş mesafesi iyi, yağış anında orta.

Son Güncelleme: 19.08.2019 08:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz Kurları
Döviz Kurları
Ek Gündem!!!
Ek Gündem!!!
Kıbrıs Manşet soruyor; Demokrasi sınırsız mı?
Kıbrıs Manşet soruyor; Demokrasi sınırsız mı?
Kılıçtaroğlu’na tepki var...
Kılıçtaroğlu’na tepki var...
Güvercinlik'te araç hırsızlığı!
Güvercinlik'te araç hırsızlığı!
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
19 Ağustos 2019 Pazartesi Gündemi
19 Ağustos 2019 Pazartesi Gündemi
Umre kayıtları başlıyor
Umre kayıtları başlıyor
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı
11. Yeniboğaziçi Pulya Festivali yapıldı
Girne'de kaldırımlar işgal altında
Girne'de kaldırımlar işgal altında

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim