Hava Durumu...

Alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek..

Hava sıcaklıkları;

Lefkoşa’da 35,

Gazimağusa’da 32,

Girne’de 32,

Güzelyurt’ta 35,

Lefke’de 29 ve

İskele’de ise 33 derece dolaylarında olacak..

Bölgemiz denizlerinde bugün hava parçalı bulutlu, yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar, Güney ve Batı’dan 3 ile 5 kuvvetinde esecek..

Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ile 2 metre , görüş mesafesi iyi, yağış anında orta.