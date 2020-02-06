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Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

06 Şubat 2020 Perşembe 07:19
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

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Rüzgar Güney ve Batı’dan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..

Anahtar Kelimeler:
Kktc Hava DurumuKıbrısta Hava
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