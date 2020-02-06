Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar Güney ve Batı’dan kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..