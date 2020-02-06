Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..
Bugün hava nasıl olacak?
Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 18 derece dolaylarında olacak..