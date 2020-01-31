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Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

Hava durumu

Bugün hava nasıl olacak?

31 Ocak 2020 Cuma 08:07
Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

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Rüzgar, Kuzey ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 16 derece dolaylarında olacak

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Kktc Hava DuumuKıbrısta Bugün Hava
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