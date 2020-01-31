Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Rüzgar, Kuzey ve Batı’dan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 16 derece dolaylarında olacak