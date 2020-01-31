Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 16 derece dolaylarında olacak
Bugün hava nasıl olacak?
Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı bulutlu, öğleye kadar yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve kıyılarda 16 derece dolaylarında olacak