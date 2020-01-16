Hava durumu

Alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava çok bulutlu ve yağmurlu zamanla gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek

Rüzgar Kuzey ve Doğu’dan orta kuvvette zaman zaman fırtına şeklinde esecek..

Hava sıcaklıkları iç kesimlerde ve sahillerde 16 derece dolaylarında olacak..