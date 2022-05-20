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Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı

Hatay ile Girne arasındaki deniz otobüsü seferleri başladı. Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı.

20 Mayıs 2022 Cuma 09:46
Hatay ile Girne arasındaki ilk deniz otobüsü seferi yapıldı

İlk seferin yolcuları, Hatay Büyükeşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, bazı Hatay milletvekilleri,  belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, Kıbrıs gazileri, iş insanları, Hatay Medeniyetler Korosu ve basın mensuplarıydı.

Sinan Paşa Deniz otobüsünü Girne Turizm Limanı’nda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Belediye Meclisi üyeleri ve çalışanları çiçeklerle  karşıladı.

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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, turistik, ticari, eğitim amaçlı geliş gidişlerde havayoluna farklı bir alternatif yaratıldığını belirterek, ilk etapta  haftada 2 gün olarak planlandığını ancak talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda bu sayının 3’e çıkarılabileceğini söyledi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, Hatay ve Girne arasındaki deniz otobüsü seferlerinin güzel bir başlangıç olduğunu kaydederek, bu seferlerle iki şehir ve insanları arasındaki mevcut bağların daha da güçleneceğine inanç belirtti.

Hataylıların artık hava yolundan farklı bir alternatifle de KKTC’ye ulaşabileceğini dile getiren Güngördü, seferlerin gerçekleşmesinin ticari , insan, turistik  ve kültürel ilişkilerin gelişmesi açısından büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. BRT

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