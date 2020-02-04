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Hastürer: Sibel Siber, yüzde altmış aday

Kıbrıs Gazetesi Yazarı Hasan Hastürer, Sibel Siber'in yüzde 60 Cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.

Hastürer: Sibel Siber, yüzde altmış aday

Kıbrıs Gazetesi Yazarı Hasan Hastürer, Sibel Siber'in yüzde 60 Cumhurbaşkanı adayı olacağını yazdı.

04 Şubat 2020 Salı 12:42
Hastürer: Sibel Siber, yüzde altmış aday

Hastürer Siber'in adaylığına ilişkin şöyle yazdı....

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Peki Sibel Siber, aday olmaya ne kadar yakın? Politika matematik değerlerle ölçülmez ama Sibel Siber, Cumhurbaşkanlığına yüzde altmış adaydır. Siyasi içerikli bir sohbetten iyi sonuç almak istiyorsanız, söylenilenlerden söylenmeyenleri de duyup, not etmeniz gerekir. Sibel Siber, öz olarak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimine şöyle bakıyor: ‘Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak bir adayın, bir kendi merkezli, bir de toplumsal ağırlıklı konumu vardır. Önemli olan kişisel anlamda kazanılan ya da kaybedilen değil, toplumun o adaylıktan hangi oranda kazançlı çıkacağıdır. Bu seçimde, genel anlamda olumsuzluklardan, Kıbrıs sorununun geçmişi ve geldiği aşamadan şikayetçi olan çok ciddi bir kesim var. Önemli olan bu kesimin vicdanını temsil eden bir aday olabilmektir. Siyasal duyarlılığın yükseldiği bir dönemde, küçük ya da büyük hesap yapmadan, aday olup, sonuç tahminleriyle uğraşmadan, son ana kadar toplumsal çıkarlarla uyumlu görüşleri seslendirmek çok önemlidir. Kişisel hiçbir sonuç, toplumsal kazanım düzeyinden değerli olamaz. Kişisel kazanım, asla toplumsal kazanımla kıyaslanamaz.’

Sibel Siber, toplumsal nabzı tutacak. Ardından, aile olarak oturup, son değerlendirmeleri yapacaklar. Ve nihai adaylık kararı verilecek. Adaylık görevinin tanımlamasını yaptıktan sonra Sibel Siber’in adaylık kararı kolaylaştı gibi görünüyor.

 

Anahtar Kelimeler:
SiberCumhurbaşkanıAday
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