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Hastanedeki yangın ve Türkiye'den gelen su hattındaki arıza mecliste konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Dr. Burhan Nalbantoğu Hastanesi’ndeki yangın ve Türkiye’den suyun arıza nedeniyle getirilememesi ele alındı.

Hastanedeki yangın ve Türkiye'den gelen su hattındaki arıza mecliste konuşuldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Dr. Burhan Nalbantoğu Hastanesi’ndeki yangın ve Türkiye’den suyun arıza nedeniyle getirilememesi ele alındı.

03 Mart 2020 Salı 11:26
Hastanedeki yangın ve Türkiye'den gelen su hattındaki arıza mecliste konuşuldu
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalarda Dr. Burhan Nalbantoğu Hastanesi’ndeki yangın ve Türkiye’den suyun arıza nedeniyle getirilememesi ele alındı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali “Suda Acil Durum Önlemleri” konulu konuşmasında, yaz döneminde su sıkıntısı yaşanmaması adına yapılması gerekenlere değindi.

Türkiye’den gelen suyun tamirine yönelik çalışmalarda henüz ihalenin yapılmadığını söyleyen Şahali, suyun hayatın devamı açısından olmazsa olmaz bir gereklilik olduğunu söyledi.

Yerel su kaynaklarının gözetilmesi ve geliştirilmesi gerektiğine inandıklarını dile getiren Şahali, patlak borunun 8 Ocak’ta kamuoyu bilgisine getirildiğini ve üzerinden iki ay geçtiğini ve ihale açıldıktan sonra da iki ay geçmesinin beklendiğini belirtti.

Şahali, tamirin sona ereceği zamana bakıldığında rezervler konusunda alarm zillerinin çalması gerektiğini söyleyerek, tasarrufa ilişkin çağrı yapılmadığını kaydetti.

Yaz mevsiminde susuz kalmamak için hemen şimdi harekete geçmek gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığın tasarruf yönünde çağrı ve çalışma yapması gerektiğini belirtti.

Şahali, tarımsal alanda Türkiye’den gelen suyun kullanılmasının sağlanmasının önemli olduğunu kaydetti.

Hakkında çok spekülasyon yapılan Türkiye’den gelen suyun birçok derde merhem olduğunu ancak suyun bilinçli ve doğru kullanılması gerektiğini söyleyen Şahali, bakanlığı bu yönde bir kampanya yapmaya davet etti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyla KKTC’nin yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının her dönem şart olduğunu kaydeden Oğuz, Devlet Su İşleri’nin arızaya yönelik tamir çalışmalarının sürdürdüğünü, bitiş tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Su Dairesi’nin kuyuların bakımına yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Oğuz, susuz kalmaya yönelik bir risk olmadığını kaydetti.

Tünel projesiyle ilgili bilgi veren Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının kullanımında arıtma kullanmanın önemli olduğunu söyledi. Oğuz, Güzelyurt’ta bunun yapıldığını, Gazimağusa’da ise sorunun devam ettiğine işaret ederek, kaynak sıkıntısı değindi.

Ada genelindeki tüm göletler ve yeraltı sularıyla ilgili raporlama çalışması yapıldığını belirten Oğuz, en büyük kaynak olan atık suların tekrar kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adadaki tüm su kaynaklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Oğuz, bakanlığın su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.

İNCİRLİ

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hastane Yangını ve Kriz Yönetimi” konulu konuşmasında, hiç bir sorun yaşanmaması gereken bir yerde, sağlık hizmetlerinin amiral gemisinde yaşanan yangının yurttaşın ciğerini yaktığını belirtti.

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İncirli, yangının bir bina yanmasının ötesinde olduğuna işaret ederek, binlerce insanı etkileyen bir binanın gözetilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. İncirli, yangının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara da yol açabileceğini kaydetti.

Hastaların tahliyesi ve yangının söndürülmesi sırasında görev alan herkese teşekkür eden İncirli, iki hastanın hayatını kaybettiğini, hastalara kapılarını açan özel ve kamu hastanelerine de teşekkür etti.

İncirli, kriz masasının oluşturulmasının geciktiğini, kararların alınması sürecinin de uzadığını kaydederek, acil bir durumla karşılaşan insanların nereye başvuracağını bilemediği saatler yaşandığına işaret etti.

Çıkan zehirli dumandan etkilenmemesi için temizlikte ve diğer konularda görev alan kişilere ve devlet erkânına özel maske verilmediğini dile getiren İncirli, “Maske yoksa temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi.

Yangının ardından risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirten İncirli, güvenli bir şekilde hastanenin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Ali Pilli, büyük bir başarı ve özveriyle çalışarak hastaların tahliyesinin en iyi şekilde yapıldığını belirtti.

Yangının çıktığı ikinci katta radyoaktif madde bulunmadığını ve yapılan ölçümlerde de kimyasal maddeye rastlanmadığını kaydeden Pilli, tüm ölçümlerin yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini kaydetti.

Hastanede çok güzel bir tahliye yapıldığını kaydeden Pilli, sivil savunma, itfaiye, polis, asker, sağlık çalışanları ve halka teşekkür etti.

Dumandan etkilenen veya yanan bir kişi bulunmadığını söyleyen Pilli, cihazlara bağlı hastalarla kalp bölümündeki kişilerin tahliyesinin hassas bir süreç içerdiğini ve iki vefat yaşanmasının üzücü olduğunu belirtti.

Pilli, yanan kısmın kalp damar cerrahisi bölümü olduğunu, süratle hastanenin açılacağını ancak gereken her türlü tedbirin alınacağını ifade etti.

Yanan her şeyin basınla paylaşılacağını dile getiren Pilli, yangından sonra kamu hastanelerinin öneminin bir kez daha ortaya çıktığını ve bu hastaneleri güçlendirmek gerektiğini belirtti.

Kalp damar cerrahisi bölümünün halkın güvenini kazanan bir yer olduğunu ve süratle eskisinden daha iyi hale getirilmesi gerektiğini dile getiren Pilli, “Bu pahalı bir bölümdür. Gelen yardımlarla ne yapılacağını açıklayacağız” diye konuştu.

Pilli, yangın sırasında herkesin görevini bildiğini, ona göre davrandığını bu nedenle başarı sağlandığını belirtti.

Türkiye’den teknik eleman gelmediğini söyleyen Pilli, “Bizim kendi elemanlarımız vardır. Onlar görev almıştır” dedi.

Pilli, aayakta tanı merkezi, göğüs, enfeksiyon, diş, eko, poliklinik merkezi, psikiyatri, diyabet, thalasaemia merkezinin çalışmakta olduğunu söyledi.

Şu anda kardiyovasküler servisinin izole edildiğini kaydeden Pilli, sigortanın, sorumluluğunda olan yerlerin tamirini üstleneceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 03.03.2020 17:22
Anahtar Kelimeler:
Meclis Genel KuruluKktc Meclis
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