Hastanedeki 1101 numaralı randevu hattı yeniden devrede

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı
1101 numaralı hat, Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle bir süre önce devre dışı kalmıştı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi polikliniğinden randevu alınmak için aranan “1101” numaralı hattın yeniden devreye girdiği açıklandı
1101 numaralı hat, Telefon Dairesi’nde yaşanan teknik sıkıntı nedeniyle bir süre önce devre dışı kalmıştı.