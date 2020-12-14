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Hastanede yeni vaka yok!

Başhekim Dr. Adil Özyılkan’da, bir hemşirede ve bir işçi başında koronavirüs saptanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tüm personele PCR testi yapıldığı, pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

14 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
Hastanede yeni vaka yok!
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Başhekim Dr. Adil Özyılkan’da, bir hemşirede ve bir işçi başında koronavirüs saptanan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan son PCR testlerinde herhangi başka bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimlik Basın ve Halkla İlişkiler ofisinden yapılan açıklamada, hastanenin tüm birimleri ile tam kapasitede hizmet verdiği ve tüm personeline PCR testi yapıldığı bildirildi.

10 Aralık Perşembe günü hastanede çalışan bir personelin pozitif olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, Covid-19 temas ekibi tarafından belirlenen personelin temaslılarının izole yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, personelin temaslısı olarak izole altında olan Başhekim Adil Özyılkan’ın dün yüksek sıcaklıkla hastaneye kaldırılarak, yapılan PCR testinin pozitif olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Covid-19 temas ekibi tarafından hastanede bulunan 3 pozitif vakanın 2’sinin dış temastan pozitif olduğunun tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, Başhekim Özyılkan’ın da temaslı olan personelin bulaşı olduğu ifade edildi.

Devlet Hastanesi tüm birimleriyle hizmette!

Hastanede rutin olarak her hafta PCR testi yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Hastanemizde yapılan PCR testlerinde herhangi bir başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi tüm bölümleriyle ve ekibiyle halkımıza hizmet verdiği kamuoyuna duyurulur” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet HastanesiPcr TestiPozitif VakaKovid19 Vakası
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