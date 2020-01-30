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Hastanede eğitim alan 5 ilkokul öğrencisine karneleri verildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gördükleri için hastanede eğitim alan 5 ilkokul öğrencisine karneleri verildi.

Hastanede eğitim alan 5 ilkokul öğrencisine karneleri verildi

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi gördükleri için hastanede eğitim alan 5 ilkokul öğrencisine karneleri verildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 12:26
Hastanede eğitim alan 5 ilkokul öğrencisine karneleri verildi

“Hastane Okulları” projesi kapsamında haftanın 3 günü, biri müzik olmak üzere 3 öğretmen eşliğinde eğitim alan ve yaşları 6 ile 11 arasında değişen öğrencilere karnelerini Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu verdi.

Karnelerin takdimi için Çocuk Onkoloji Servisi’nde küçük bir tören düzenlendi.

Hediyeler verilen, izaz-ı ikramda bulunulan çocuklar, müzik öğretmenleri Zehra Yılmaz eşliğinde konuklara dinleti de sundu.

Törene, Çavuşoğlu’nun yanı sıra bakanlık yetkilileri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Başyardımcı Dr. Sonuç Büyük, Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, öğretmenler, veliler, öğrencilerin kayıtlı bulunduğu Şehit Ertuğrul İlkokulu’nun Müdürü Selda Ünsaldı Ersoy da katıldı.

ÇAVUŞOĞLU: “GÜZEL BİR DAYANIŞMA”

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada devlet kurumlarının, sivil toplum örgütlerinin ve gönüllerin el verdiği her ortamın güzelleştiğini belirterek, Çocuk Onkoloji Servisi’ndeki çocuklar için de güzel bir dayanışma sergilendiğini söyledi.

Tedavi gören çocukların ve ailelerinin yalnız olmadığını vurgulayan Eğitim Bakanı, çocukların kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni etti.

ÖZER

Kemal Saraçoğlu Vakfı Başkanı Nevhiz Özer, çocukların müzik dinletisini büyük bir gurur ve mutlulukla dinlediklerini söyledi. Özer, yaz tatiline kadar geçecek eğitim döneminin de çocuklar için verimli geçmesini diledi.

KEMOTERAPİ GÖREN 25 ÇOCUK VAR

Çocuk Onkoloji Uzmanı Dr. Dilek Birgen’in Türk Ajansı Kıbrıs’a verdiği bilgiye göre, Çocuk Onkoloji Servisi’nde şu anda kemoterapi gören 25 civarında çocuk var. KKTC’de çocukluk çağı kanserlerine her yıl 4-5 vaka ekleniyor.

(RÇ/GÜL)  FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Hüseyin Sayıl

Anahtar Kelimeler:
KarneOnkolojiçocuk
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