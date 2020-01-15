Hastane Önünde Aracın Çarptığı 70 Yaşındaki Yaya Kardana, Ağır Yaralandı

Lefkoşa, 15 Ocak 20 : Lefkoşa’da, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önündeki yaya geçidinde bir aracın çarptığı 70 yaşındaki yaya Feriha Kardana ağır yaralandı. Kardana, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza bugün 12.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.
Çarpanın etkisiyle ağır yaralanan Kardana, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesine alındı.
Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
(RÇ/GÜL)