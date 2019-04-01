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Hastaların resimleri Onkoloji Merkezi’nde sergileniyor

Hastaların resimleri Onkoloji Merkezi’nde sergileniyor

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:51
Hastaların resimleri Onkoloji Merkezi’nde sergileniyor

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören hastaların resimleri, 1-7 Nisan Kanser Haftası’nda sergileniyor.
Onkoloji Merkezi’ndeki serginin açılışı Sağlık Bakanı Filiz Besim’in katıldığı törenle yapıldı.
Sergi açılışında Lefkoşa Türk Belediyesi orkestrası da müzik dinletisi sundu.
9 hastanın değişik tekniklerdeki 60 eserinden oluşan sergi, 7 Nisan’a kadar LBNDH Onkoloji Merkezi’nde gezilebilecek.
GÜRKUT: “HASTALIĞA KARŞI BİR AİLE OLARAK MÜCADELE VERİYORUZ”
Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Merkezi hekimlerinden Dr. Özlem Gürkut serginin açılışı öncesi yaptığı konuşmada, kanserin KKTC ve dünyada işgücü ve yaşam kayıplarına neden olan bir hastalık olduğuna işaret etti.
Onkoloji Merkezi’nde hastalığa karşı hep beraber, bir aile olarak mücadele verilirken, Filistin kökenli bir ailenin kızı olan bir hastanın resim çizme isteğinden hareket ederek, diğer hastalara da çağrı yaptıklarını kaydeden Dr. Özlem Gürkut, daha sonra bunu bir sergiye dönüştürme fikrinin ortaya çıktığını anlattı.
FARKINDALIK… “HER RESMİN BİR HİKAYESİ VAR”
Serginin hem hastaların da sağlıklı insanlar gibi sanattaki yeteneklerini ortaya koymak, hem de Onkoloji Merkezi binasının bir sergi gezilirken normal rutin işleyişinin etkilenmeyeceğini göstermek adına farkındalık yaratacağının altını çizen Gürkut, resimlerin her birinin farklı bir hikâyesi olduğunu belirtti ve serginin hazırlanmasında emeği geçenlerle, LTB Orkestrası’na teşekkür etti.
BESİM: “EN ANLAMLI FARKINDALIK ETKİNLİĞİ”
Sağlık Bakanı Filiz Besim de Kanser Haftası’nın da diğer haftalar gibi hedefinin farkındalık olduğunu, ama serginin bugüne dek yapılmış en anlamlı farkındalık etkinliği olduğunu vurguladı.
Hastaların yaşadıkları ağır tedavi süreçlerinde içlerinden geleni kaleme yansıtmalarının önemine işaret eden Besim, sevgiyle birlikte sanatın en büyük terapi olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı Besim, hastaların yarattığı eserlerin toplumun dili ve sözü olduğunu belirterek, “Yola devam, yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Daha sonra serginin açılışı yapılarak gezildi.

Son Güncelleme: 01.04.2019 15:58
Anahtar Kelimeler:
Onkoloji Merkezi Sergi
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