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Hasta Refakatçi Eğitimini Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Hasta Refakatçi Eğitimi’ni tamamlayanlar dün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Hasta Refakatçi Eğitimini Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Hasta Refakatçi Eğitimi’ni tamamlayanlar dün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

15 Şubat 2019 Cuma 12:42
Hasta Refakatçi Eğitimini Tamamlayanlar Sertifikalarını Aldı

Lefkoşa, 15 Şubat 19 : Hasta Refakatçi Eğitimi’ni tamamlayanlar dün düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Servisinde yer alan sertifika törenine, Sağlık Bakanı Filiz Besim ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit katıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Sağlık Bakanı Filiz Besim, bakanlık olarak altı aydır çalışma yaptıklarını, sağlığın çok daha üst düzeye çıkarılacağını söyledi. Hastanelerde uzun süredir hasta bakıcısı anlamında eğitilmiş personelin bulunmadığını belirten Besim, eğitimsiz hasta bakıcılığının hem hastanın hem de hastanenin düzenini bozabildiğini kaydetti.
“Hastanelerimizde eğitimlerini tamamlamış, düzeni bozmayan, güvenilir kişilerin hasta refakatçisi olması hayallerimden biriydi” diyen Bakan Besim, hükümet, devlet kanadı ve sivil toplum örgütlerinin bir araya gelerek, toplumun büyük bir ihtiyacına yönelik önemli bir adım atıldığını belirtti.
Çalışma Bakanlığının da Hasta Refakatçi Eğitimi projesine destek verdiğini ifade eden Besim, proje sayesinde toplumun ciddi bir ihtiyacının giderileceği vurguladı. Besim, Ortopedik Özürlüler Derneğine de projeye sağladığı destekten dolayı teşekkür etti.
Güvenlik elemanları tarafından sertifikası olmayan refakatçilerin uzaklaştırıldığını kaydeden Besim, “sağlıkta eğitim bitmez, bu eğitimler tekrarlanacak” dedi. Besim, sağlığın çok daha üst düzeye çıkarılacağını vurguladı.
ÇELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de, bakanlığın, istihdam destek merkezi fonu olarak refakatçi programa katkı sağladığını söyledi.
Refakatçi eğitimi alanlara, eğitimleri boyunca teşviklendirici olması adına asgari ücretin yarısı kadar harçlık verildiğini kaydeden Çeler, “program sayesinde diğer istihdam desteklerini de yapmak için örnek aldık” dedi. Çeler, bakanlığın, eğitim alanların maaşlarına katkı koymak için çalışma başlattığı bilgisini verdi.
Çeler, bu programın diğer alanlara yayılmasında bir başlangıç olmasını da temenni etti.
KİBRİT
Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit ise, programın sivil toplum örgütleri ile hükümetin birlikte neyi başarabileceğine bir örnek olduğunu vurguladı.
Konuşmaların ardından eğitim alanlara sertifikaları verildi.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI


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