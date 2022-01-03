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Hasta Hakları İzleme Projesi başladı

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) tarafından yürütülen, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, toplumsal sağlık haritalandırması ve koruyucu önlemlerin alınması hakkının genişletilmesi amacıyla hazırlanan Hasta Hakları İzleme Projesi başladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 14:40
Hasta Hakları İzleme Projesi başladı

Covid-19 salgınıyla derinleşen sağlık sorunlarına yönelik kalıcı ve yapısal iyileştirmelere katkı koymak üzere hazırlanan, önleyici tedbir hakkının daha fazla korunmasını hedefleyen, 34 ay sürerek Eylül 2024’de sona erecek proje kapsamında hazırlanacak ön raporun, sağlıkta haritalandırmaya kaynak oluşturması öngörülüyor.
Evrensel Hasta Hakları Derneği, konuyla ilgili yazılı açıklamasında son 5 yılda yaklaşık 300 şikayet raporladığını, son bir yılda raporlanan ihlallerin yüzde 70’inin ‘koruyucu önlemlerin alınması hakkının’ ihlaliyle ilgili olduğunu belirtildi.
Derneğin açıklanmasında tedavi ve tıbbi malzemeye ihtiyaç duyabilecek hastaların sayısının bilinmediği, doğru planlama ve bütçeleme yapılamadığı, bu nedenle hastaların en temel hak olan tedaviye erişim hakkından mahrum edildiği, ülkede haritalandırma çalışmasının olmadığı, bunun sağlık ekonomisinin yönetilmesine de engel olduğu da savunuldu. 

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Hasta Hakları İzleme Projesi’nin bir diğer amacının sağlıkta örgütlü kuruluşların ve meslek örgütlerinin dayanışma ağını sistematik yapıya dönüştürmek olduğu ifade edildi. 
Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin açıklamasında şunlar da kaydedildi:
“Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uluslararası halk sağlığı uzmanlarının Covid-19 ile mücadelenin en az 10 yıl süreceğini öngördüğü düşünüldüğünde, önleyici sağlık tedbirlerin alınması hakkına yönelik çalışmaların güçlendirilerek sürdürülmesi öncelikli ve ivedidir.  Sağlık sisteminde oluşan sorunların iyileştirilmesi, var olan eksikliklerin düzenli izlenip raporlanarak toplumla paylaşılmasıyla mümkün olabilir. Bu amaç doğrultusunda kurulacak Dayanışma Ağı, sağlıktaki tüm paydaşlarla birlikte Evrensel Hasta Hakları Derneği’nin önümüzdeki 3 yıl boyunca yürüteceği Hasta Hakkı İzleme Projesinin temel faaliyetlerinden bir diğer olacak.” 
 

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Son Güncelleme: 03.01.2022 15:47
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