Hasta Hakları Derneği: “Mahkumların hasta hakları ivedilikle gözetilmeli”

Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD) mahkumların hasta haklarının ivedilikle gözetilmesi gerektiğini kaydetti.

EHHD, konuyla ilgili açıklamasında “Son günlerde cezaevinde yaşanan ölüm ve intihara teşebbüs olayları temel insan hakları ve bunların başında gelen hasta hakları açısından oldukça vahimdir” denildi.

Açıklamada, “Cezaevindeki kötü koşullar yaşanan ölüm olayı ve intihara teşebbüs olayı ile başlamamış aksine yıllardır büyüyen sorunların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır” ifadelerine yer verildi. Hasta haklarının ırk, yaş, cinsiyet, sosyal sınıf gözetilmeden her bireyin hakkı olduğuna işaret edilerek, bu hakkın ihlaline uğrayan her kim olursa olsun mağdur durumunda olduğu ve haklarının gözetilmesi gerektiği kaydedildi.

“170 mahkum kapasiteli cezaevinde 600’ün üzerinde mahkum insani olmayan ve her türlü hastalığa davetiye çıkaran bir ortamda yaşamak zorunda bırakılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklama şöyle devam etti:

“Hasta mahkumlar bir yana, sağlıklı mahkumların da sağlıklarını yitirmesi an meselesidir. İnsan Hakları Genel Beyannamesi’nde de açıkça belirtildiği üzere kimse işlediği suç için iki kez cezalandırılmamalıdır. Ne var ki cezaevindeki koşullar yüzünden mahkumlar iki kez cezalandırılmaktadırlar.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan ölüm sonrası basına açıklama yapan Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı birçok sorun yanında cezaevinde uyuz hastalığının yayıldığını ve bu konuda yeterli önlemin alınamadığını belirtmiştir. Yazın gelmesiyle etkili olan sıcak havanın ise mahkumlar açısından halihazırda zor olan şartları daha da zorlaştırdığını ve hastalığa davetiye çıkardığını dile getirmiştir.



EHHD’nin yürüttüğü Hastanın Sesi II projesinde mahkumların hasta haklarına yönelik araştırma hazırlığında olunduğu kaydedilen açıklamada “Ancak detaylı araştırmanın öncesinde de cezaevindeki insanlık dışı koşullar kimsenin yadsıyamayacağı bir biçimde yüzümüze vurmaktadır” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“EHHD olarak cezaevindeki mahkumların sağlığından birinci derecede devletin sorumlu olduğunu hatırlatır ve bu sorumluluğun hiçbir bahane gözetilmeksizin yerine getirilmesi elzem olduğunun altını çizeriz.

Konuya duyarlı tüm sivil toplum örgütleri ve yetkililerle mahkumların hasta hakları konusunda işbirliğine açık olduğumuzu belirtiriz”