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Haspolat’taki ‘kıyma kavgası’nda zanlılar tutuksuz yargılanacak
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KKTC Gazete Manşetleri / 25 Mart 2022
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Haspolat’taki ‘kıyma kavgası’nda zanlılar tutuksuz yargılanacak

Haspolat’ta meydana gelen “kıyma” kavgası ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar mahkeme huzuruna çıkarıldı, haklarında tutuksuz yargılanmalarına karar verildİ.

25 Mart 2022 Cuma 09:55
Haspolat’taki ‘kıyma kavgası’nda zanlılar tutuksuz yargılanacak

Haspolat’ta meydana gelen “kıyma” kavgası ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Eyüp Üzüm, Önder Özcan, Halil Sezer, Ramazan Sezer ve Bekir Sezer mahkeme huzuruna çıkarıldı, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, 20 Mart 2022 tarihinde, saat 17.00 sıralarında, zanlı Halil Sezer’in Haspolat'da Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Özcan Kasap isimli iş yerinden daha önceden satın almış olduğu kıymayı beğenmediği gerekçesi ile konu iş yeri önünde yüksek sesle bağırarak zanlı  Önder Özcan'a hitaben “ithale-i lisanda” bulunup rahatsızlık yarattığını aktardı.

Polis, Sezer’in olay yerinden ayrılmaya çalıştığı sırada, zanlılar Önder Özcan Eyüp Üzüm’ün elleri ile sırtına vurup darp ettiklerini, daha sonra Sezer’e ait aracın ön kapılarına vurarak her iki kapıda da çökme oluşmasına sebep verip kasti hasara uğrattıklarını anlattı.

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Polis, hemen akabinde olay mahallinden ayrılan zanlı Halil Sezer’in, tekrar olay mahalline kardeşi zanlı Ramazan Sezer'i alıp gelerek, kaldırım üzerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde zanlılar Eyüp Üzüm ve Önder Özcan bir taraf olup, diğer bir taraf olan Halil Sezer ve Ramazan Sezer ile makul mazaretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak sureti bir kavgada yer aldıklarını belirtti.

Polis, bu esnada zanlı Halil Sezer’in konu iş yeri önünde bulunan demirden mamül tecavüzkar alet olan mangal maşasını alıp, Eyüp Üzüm'ün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, akabinde zanlı Eyüp Üzüm’ün, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan ve ağız uzunluğu 14cm Toplam uzunluğu 26 cm olan kırmızı plastik saplı kasap bıçağını salladığı esnada zanlı 3'ü sol kalçasında 6x2cm ve 2x2cm, Zanlı 4'ün ise sağ dizinde yüzeysel çizik olmasına sebep vererek adı edilenleri yaraladığını anlattı.

Polis, meydana gelen bu olayların akabinde zanlı 5 Bekir Sezer’in de konu yere gelerek, iş yeri içerisine girip mülke tecavüz edip, iş yeri içerisinde et kesmek amacı ile bulundurulan, ağız uzunluğu 19,5cm, Toplam uzunluğu ise 33cm olan kırmızı plastik saplı et parçalama satırını eline alıp, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıkarak kanunsuz bıçak ve tecavüzkar alet taşıdığını belirtti.Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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Anahtar Kelimeler:
HaspolatKktcKIYMA KAVGASI
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