banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
285.113
DOLAR
5.8121
STERLİN
7.0250
EURO
6.3745
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

Haspolat Kültür-sanat Festivali Tamamlandı

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” tamamlandı.

Haspolat Kültür-sanat Festivali Tamamlandı

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” tamamlandı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:02
Haspolat Kültür-sanat Festivali Tamamlandı

Lefkoşa, 2 Eylül 19 : Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB)’nin bu yıl ilk kez Haspolat muhtarlığı ile iş birliğinde düzenlediği “Haspolat Kültür-Sanat Festivali” tamamlandı.
LTB’den yapılan açıklamaya göre, festivalde düzenlenen Tavla Turnuvası sonunda dereceye girenlere plaketler LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, Haspolat Muhtarı Asım Egemen ve diğer yetkililer tarafından takdim edildi; düzenlenen tombala da, festivale renk katan ayrı bir etkinlik oldu.
Gecede ilk olarak Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi dans gösterisi, ardından Dancebase dans gösterisi yapıldı. KKTC Jimnastik Federasyonu’na bağlı sporcular da performans sergiledi.
SOS ŞARKILARINI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SÖYLEDİ
Nejla Egemen’in şarkılar seslendirdiği gecede, festivalin finalini SOS grubu yaptı. 

banner317
SOS Grubu’nun solisti Muhittin Yangın konserde çocukları da sahneye alarak beraber şarkı söyledi.
BAŞKAN HARMANCI: “GELECEK YIL AYNI GÜZELLİKTE BİR FESTİVALE DAHA İMZA ATACAĞIZ”
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin kapanış gecesine katılarak bölge halkı ile beraber festivalin heyecanını paylaştı. Başkan Harmancı, memnuniyetlerini belirten bölge halkına festivalin ikincisini daha da kapsamlı şekilde gerçekleştireceklerinin sözünü verdi. 
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Göçmenköy Taşkınköy Festivali 4 – 7 Eylül Tarihleri Arasında  gerçekleştirilecek
Göçmenköy Taşkınköy Festivali 4 – 7 Eylül Tarihleri Arasında  gerçekleştirilecek
El-sen Cuma Günü Süresiz Genel Greve Gideceğini Açıkladı
El-sen Cuma Günü Süresiz Genel Greve Gideceğini Açıkladı
Acil kan aranıyor
Acil kan aranıyor
Kemal ile ipler koptu
Kemal ile ipler koptu
Elektrikte grev kararı
Elektrikte grev kararı
Sol Hareket: “hükümet Kapalı Maraş’ı Şantaj Olarak Kullanıyor”
Sol Hareket: “hükümet Kapalı Maraş’ı Şantaj Olarak Kullanıyor”
Posta Dairesi, Adres Bilgilerinde Posta Kodu Da Verilmesi Gerektiğini Hatırlattı
Posta Dairesi, Adres Bilgilerinde Posta Kodu Da Verilmesi Gerektiğini Hatırlattı
El-Sen süresiz grev kararı aldı!
El-Sen süresiz grev kararı aldı!
TKÖD: “Yetkililer okul önlerinde önlem almalı, sürücüler dikkatli olmalı”
TKÖD: “Yetkililer okul önlerinde önlem almalı, sürücüler dikkatli olmalı”
Erhürman, AA'ya konuştu...
Erhürman, AA'ya konuştu...

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim