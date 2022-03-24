Haspolat'ta kıyma yüzünden kavga!

(Kamalı Haber)

Haspolat’ta meydana gelen kavga meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar E.Ü, Ö.Ö, H.S, R.S ve B.S mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kozal Debreli, olguları aktardı.

Polis, 20.03.2022 tarihinde, saat 17:00 raddelerinde, Zanlı 3 H.S'nin Haspolat'da Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kasaptan daha önceden satın almış olduğu kıymayı beğenmediği gerekçesi ile konu iş yeri önünde umumi bir yer olan kaldırım üzerinde, yüksek sesle bağırarak zanlı 2 Ö.Ö'ye hitaben ithale-i lisanda bulunup rahatsızlık yaptıktan sonra konu yere geldiği aracıyla gidip ayrılmak istediği esnada, Zanlı 2 Ö.Öve Zanlı 1 E.Ü’ün elleri ile zanlı 3 H.S'nin sırtına vurup darp ettikten sonra konu aracın ön kapılarına kasten ve kanunsuz olarak vurmak sureti ile her iki kapıda çökme olmasına sebep verip, kasti hasara uğrattıklarını belirtti.

Polis, hemen akabinde olay mahallinden ayrılan zanlı 3 H.S'nin, tekrar olay mahalline kardeşi zanlı 4 R.S'yi alıp gelerek, yine umumi bir yer olan kaldırım üzerinde aralarında çıkan tartışma neticesinde Zanlı 1 ve Zanlı 2'ye bir taraf olup, diğer bir taraf olan Zanlı 3 ve Zanlı 4 ile makul mazaretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak rahatsızlık yapıp, elleri ve ayakları ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak sureti bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, Bu esnada Zanlı 3'ün konu iş yeri önünde bulunan demirden mamül tecavüzkar alet olan mangal maşasını alıp, E.Ü'nün sol kasığına vurarak darp ettiğini belirtti.

Polis, akabinde zanlı 1 E.Ü'nün, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve tecavüzkar alet olan ve ağız uzunluğu 14cm Toplam uzunluğu 26 cm olan kırmızı plastik saplı kasap bıçağını zanlı 3 ve zanlı 4'e doğru salladığı esnada zanlı 3'ü sol kalçasında 6x2cm ve 2x2cm, Zanlı 4'ün ise ise sağ dizinde yüzeysel çizik olmasına sebep vererek adı edilenleri yaraladığını anlattı.

Polis, meydana gelen bu olayların akabinde zanlı 5 B.s'nin de konu yere gelerek, iş yeri içerisine girip mülke tecavüz edip, iş yeri içerisinde et kesmek amacı ile bulundurulan, ağız uzunluğu 19,5cm, Toplam uzunluğu ise 33cm olan kırmızı plastik saplı et parçalama satırını eline alıp, masaya vurduktan sonra iş yeri dışına çıkarak kanunsuz bıçak ve tecavüzkar alet taşıdığını belirtti.

Polis, aynı gün tüm zanlıların derdest emri gereği tutuklandıklarını söyledi.

Polis, zanlıların aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirtip, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, 2 haftada 1 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5’er bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.