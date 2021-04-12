banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Pandemide huzurlu bir masal
Pandemide huzurlu bir masal
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
YDP Kurultayı önemli mesajlar verdi…
“İstikrar” ya da “ben yok, biz varız”
“İstikrar” ya da “ben yok,...
Aşı gelmezse B planımız var mı?
Aşı gelmezse B planımız var...
banner376
Flaş Haber
YDÜ'de panik!
Kapat

Hasipoğlu’ndan Erhürman ve Sorakın’ı eleştirdi; “Kabul edilebilecek bir tutum değil”

 

12 Nisan 2021 Pazartesi 17:15
Hasipoğlu’ndan Erhürman ve Sorakın’ı eleştirdi; “Kabul edilebilecek bir tutum değil”
banner337

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı, egemen eşitlik temelinde iki devletli çözümün ilk kez Cenevre’de görüşme masasına geleceğini söylediği için bilgisizlikle suçlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ile Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’ı eleştirdi.

Bunun kabul edilebilir bir tutum olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, iki yetkiliyi de geçmişte görüşülen müzakere zeminlerini hatırlamaya davet etti.

Erhürman ile Sorakın’ın yapmaları gerekenin halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Tatar’a saygı göstermek ve bu çerçevede demokratik haklarını kullanarak, görüşlerini ifade etmek olduğunu belirten Hasipoğlu, bundan öteye geçilmesinin yanlış olduğunu ve devamı halinde UBP’yi karşılarında bulacaklarını kaydetti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Hasipoğlu, bütün ilgili çevrelerin Cumhurbaşkanı Tatar’ın Kıbrıs konusunda artık federal çözüm temelinde bir anlaşma olamayacağını, kalıpların dışına çıkılarak, egemen eşitlik temelinde iki devlete dayalı bir çözüm arayışına gidilmesi gerektiğini ilk kez masaya koymaya hazırlandığını kabullendiğini kaydetti.

Hasipoğlu, CTP Genel Başkanı ile Genel Sekreteri’nin bunun aksini iddia etmelerinin ve halkın kısa bir süre önce seçtiği Cumhurbaşkanı’na saygısızlık yaparak, onu bilgisizlikle suçlamalarının kabul edilebilecek bir tutum olmadığını vurguladı.

Hasipoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı doğruları ifade etmektedir. Kıbrıs konusunun çözüme kavuşturulması için iki devlet temelinde müzakere yapılması Türk tarafınca ilk kez 27-29 Nisan tarihlerinde Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in (BM) çağrısı ile yapılacak toplantıda, masaya konulacaktır” dedi.

“KIBRIS TÜRK HALKI’NA ZARAR VERMEKTEN BAŞKA BİR AMACA HİZMET ETMEZ”

banner341
Bu politikanın Cumhurbaşkanı Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde halka sunduğu ve destek aldığı, Türkiye ile de hem fikir olunan politika olduğunu belirten Hasipoğlu, “Bunu anlamamak veya anlamazdan gelmek Kıbrıs Türk Halkı’na zarar vermekten başka bir amaca hizmet etmez” ifadelerini kullandı.

“Her iki CTP yetkilisini doğruları anlamak için geçmiş müzakere zeminlerini anımsamaya davet ediyorum” diyen Hasipoğlu, şunları kaydetti:

“Anımsanacağı üzere 1977-79 Doruk anlaşmasıyla birlikte iki bölgeli iki toplumlu Federasyon görüşülmesi karara bağlanmıştı ve yıllarca bu zeminde görüşmeler yapıldı. 2004 yılında Annan planının Rumlar tarafından reddedilmesinden sonra 2008 yılında Sayın Talat’ın Cumhurbaşkanı olduğu dönemde başlayan Gambari sürecinin amacı da Kıbrıs konusuna federal bir çözüm bulmaktı. 2017 yılında Crans Montana’da çökene dek bu süreç devam etti.”

Hasipoğlu, “Ancak 2017 yılı sonrasında gerek bizler, gerekse Türkiye yetkilileri artık federal çözümün mümkün olmadığını, Rum tarafının federasyon derken Kıbrıs Cumhuriyeti’ne bizi yama yapmayı, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü sıfırlamaya amaçladığını ifade ettik ve bugünlere geldik” ifadelerine yer verdi.

Kendileri için gündemde olanın Cenevre’deki gayri resmi 5+1 toplantıya bu görüşleri taşımak olduğunun altını çizen Oğuzhan Hasipoğlu, BM Genel Sekreteri’nin de taraflara gönderdiği davet mektubunda, bu sefer farklı şeylerin konuşulmasına olanak yaratılacağını ifade ettiğini belirtti.

“SAYIN ERHÜRMAN İLE SAYIN SORAKIN CUMHURBAŞKANI TATAR’A SAYGI GÖSTERMELİ”

“Dolayısı ile Sayın Erhürman ile Sayın Sorakın’ın yapmaları gereken halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Tatar’a saygı göstermek ve bu çerçevede demokratik haklarını kullanarak görüşlerini ifade etmektir” diyen Hasipoğlu, bundan öteye geçilmesinin yanlış olduğunu ve devamı halinde UBP’yi karşılarında bulacaklarını kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2021 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçiler Birliği yarından itibaren ‘şok eylemler’ yapacak
Çiftçiler Birliği yarından itibaren ‘şok eylemler’ yapacak
Ercan Havaalanı’nda süresiz greve gidiliyor
Ercan Havaalanı’nda süresiz greve gidiliyor
Bafra Gıda çocukların yüzünü güldürecek
Bafra Gıda çocukların yüzünü güldürecek
Hükümetin başarısızlığının faturasını esnaf ödüyor
Hükümetin başarısızlığının faturasını esnaf ödüyor
Erhürman'ın Meclis Konuşması
Erhürman'ın Meclis Konuşması
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye eleştiri
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye eleştiri
Gazi Akıncı; “Geleceğimiz için yerli üretim”
Gazi Akıncı; “Geleceğimiz için yerli üretim”
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Sürekli Mesleki Gelişim ve Eczacılığın Geleceği” ile ilgili bilgiler paylaştı
LAÜ Akademisyeni Demirdamar “Sürekli Mesleki Gelişim ve Eczacılığın Geleceği” ile ilgili bilgiler paylaştı
50 baş kuzu ve 20 baş koyun satılacak
50 baş kuzu ve 20 baş koyun satılacak
Genel Kurul’da güncel konuşmalarla çeşitli konular tartışılıyor
Genel Kurul’da güncel konuşmalarla çeşitli konular tartışılıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim