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Hasipoğlu: “federasyon Modelinin Çöktüğü Artık İlan Edilmeli”

Lefkoşa, 28 Şubat 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı tv programında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmeyi yorumladı.

Hasipoğlu: “federasyon Modelinin Çöktüğü Artık İlan Edilmeli”

Lefkoşa, 28 Şubat 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı tv programında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmeyi yorumladı.

28 Şubat 2019 Perşembe 16:27
Hasipoğlu: “federasyon Modelinin Çöktüğü Artık İlan Edilmeli”


Lefkoşa, 28 Şubat 19 : UBP Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, katıldığı tv programında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Salı günü gerçekleştirdikleri görüşmeyi yorumladı.

UBP Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, görüşmeyi ikiye ayırmak gerektiğine işaret eden Hasipoğlu, güven yaratıcı önlemlere ilişkin ve müzakerelerin özüne ilişkin açıklamalar olduğunu söyledi.

Anastasiadis’in görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının önerilerini ortaya koyduğunu belirten Hasipoğlu, bunun müzakerelerin özüne ilişkin bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Oğuzhan Hasipoğlu, müzakerelerin bundan sonra nasıl devam etmesi gerektiğine yönelik olarak Rum tarafınca ortaya atılmış olan “desantralizasyon” konusundaki görüşlerin Anastasiadis tarafından görüşmeye taşındığını anlattı.

Kosova’da tarafların ortak bir federasyona gidemeyeceğinin iki yılda anlaşıldığına işaret eden Hasipoğlu, “Ancak biz 50 yıldır hala federasyon olamayacağını anlamış değiliz” dedi.

Hasipoğlu, Annan referandumu başarısızlığı yaşandığında federasyon sürecinin çöktüğünün ilan edilmesi gerektiğini kaydederek, Rum tarafının referandumdaki “hayır”ının aslında federasyon anlaşmasına hayır demek anlamı taşıdığını söyledi.

Bu gerçeğe rağmen Kıbrıs Türk tarafının federasyon istemini sürdürme yanlışına düştüğünü savunan Hasipoğlu, “Çünkü bazı partiler federasyonun en gerçekçi çözüm olabileceğine inanıyor” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Ama biz aksini düşünmekteyiz. 50 yılda gerçekleştiremediğimiz bir konsept, bir yönetim modeli bana göre gerçekçi olamaz” şeklinde konuştu.

“Federasyon dışında bir çözüm modeli mümkün değildir demenin Anastasiadis’in ekmeğine hem yağ hem de bal sürmek demek olduğunu” söyleyen Hasipoğlu, masada sadece federasyon olmasının
Anastasiadis’i rahatlattığını ve konuyu geriye taşımasına yardım ettiğini kaydetti.

Hasipoğlu, gelinen aşamada federasyon arayışı sürecinin artık çökmüş olduğunun BM’den talep edilmesi gerektiğini öne sürerek, farklı modellerin cesaretle gündeme getirilmesinin önemine işaret etti.

(SEL

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