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Hasipoğlu: “Yeni bir dış politika anlayışı ortaya koyduk”

UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili ve Maraş Açılımı Komisyonu Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs'taki sorunun çözümünde Türk tarafının her zaman yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

27 Ağustos 2021 Cuma 16:15
Hasipoğlu: “Yeni bir dış politika anlayışı ortaya koyduk”

UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili ve Maraş Açılımı Komisyonu Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs'taki sorunun çözümünde Türk tarafının her zaman yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi ve Lob'in International iş birliğinde düzenlenen "Ekonomik ve Siyasi Açıdan Gelecek Vizyonu: Kıbrıs Sempozyumu"nda adadaki son gelişmeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Haliç Uygulama ve Araştırma Yerleşkesi'nde gerçekleşen sempozyumda konuşan UBP Genel Sekreteri, Gazimağusa Milletvekili ve Maraş Açılımı Komisyonu Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs'taki sorunun çözümünde Türk tarafının her zaman yapıcı bir rol oynadığını söyledi.

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"ARTIK YENİ DIŞ POLİTİKA ANLAŞMAMIZI ORTAYA KOYDUK"

1974 sonrası devam eden federasyon ve çift devletli çözüm tartışmalarına değinen Hasipoğlu, "Şimdiye kadar yıllarca federasyon için çalışmalar yaptık ama artık farklı bir sürece girdik. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ifade ettiği iki devletli çözüm modeliyle artık Rum kesiminin bizi masada oyalamasını beklemeyeceğiz. Adada her zaman yapıcı olan KKTC yönetimi ve halkı oldu. Artık yeni dış politika anlaşmamızı ortaya koyduk. Uluslararası eşit statü talebinde bulunduk ve bunu tüm platformlarda ifade ettik. Artık kendi kendimizi yönetme talebimiz var" diye konuştu.

"MARAŞ, AKDENİZ'İN EN ÖNEMLİ TATİL MERKEZLERİNDENDİ"

Kapalı Maraş'ın açılması konusuna da değinen Hasipoğlu, “Yıllardır belirsizlik içinde bekledik ama Maraş gibi önemli bir bölgeyi sonunda kararlılıkla açtık. Burası Akdeniz'in en önemli tatil merkezlerindendi. Yüzlerce otel, banka, tiyatro gibi yerlerde, yeni yatırım olanaklarını Türkiye ve uluslararası yatırımlarla ekonomiye kazandırmak istiyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 27.08.2021 16:19
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