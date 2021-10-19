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Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”

19 Ekim 2021 Salı 15:00
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR UBP İLE GÖRÜŞTÜ...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğushan Hasipoğlu, ülkede bir erken genel seçime gidilmesinin elzem olduğunu, psikolojik olarak da, siyasi olarak da UBP’nin buna hazır olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, siyasi partilerle görüşmesi çerçevesinde bugün ilk olarak Ulusal Birlik Partisi ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı’nda bugün saat 13.30’da başlayan görüşmeye, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu katıldı. 
Hasipoğlu yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrasında basına açıklamalarda bulunarak, hükümetin istifası ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın anayasal yetkisi çerçevesinde hükümeti kurma görüşmeleri için siyasi partilerle görüşmeye başladığını ve ilk olarak UBP’yi kabul ettiğini söyledi. 
Başbakan Ersan Saner’in görüşme için kendisini görevlendirdiğini ifade eden Hasipoğlu, UBP olarak Cumhurbaşkanı Tatar’a fikirlerini ilettiklerini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın diğer partilerle görüşmesi sonrası kararını vereceğini ve 60 günlük sürecin başlayacağını kaydetti. 

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Hasipoğlu, ülkede bir erken genel seçime gidilmesinin elzem olduğunu, psikolojik olarak da, siyasi olarak da UBP’nin buna hazır olduğunu vurguladı. 
Yasamanın faaliyetlerini yürütemediğini, parlamentonun çalışmadığını, yasaların geçirilemediğini ifade eden Hasipoğlu, acil olarak geçirilmesi gereken 8 tane yasa olduğunu, Meclisin toplanarak bunları geçirmesi ve seçim tarihinin belirlenmesi gerektiğini kaydetti. 
Açıklamalarının ardından soruları da yanıtlayan Hasipoğlu, Meclisin gündemine gelen erken seçim tarihin 3 Nisan 2022 olduğunu, ancak bunun Şubat, Ocak hatta daha da erkene alınabileceğini UBP olarak  ifade ettiklerini anlattı.
Mecis’in Perşembe günü toplanmasını beklediklerini belirten Hasipoğlu, Meclis’te yer alan siyasi partilere erken seçim tarihinin Perşembe günü Meclis’te tartışılması çağrısı yaptı. 
“Erken Genel Seçim tarihi belirlemek Meclis’in yetkisinde” diyen Hasipoğlu, erken seçim tarihinin Perşembe Meclis’te ele alınması halinde bunu diğer partiler gibi Parti Meclisi’nde değerlendireceklerini sözlerine ekledi. 

 

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Son Güncelleme: 19.10.2021 15:16
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