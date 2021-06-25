banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
25 Haziran 2021 Cuma gündemi
banner376

Hasipoğlu: “UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz”

25 Haziran 2021 Cuma 17:00
Hasipoğlu: “UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz”
banner337

UBP GENEL SEKRETERİ HASİPOĞLU, UBP’LİLERİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ BOZUCU YORUMLARDAN KAÇINMALARI KONUSUNDA UYARDI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, tüm UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını, UBP’nin yönetim yapısına saygı göstemeye çağırarak,  partinin birlik ve beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyardı.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapmasının veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanmasının doğru olmadığını belirtti ve tüm partileri bu konuda sağduyuya davet etti.

Hasipoğlu, UBP’nin bir yönetim yapısı olduğunu belirterek, tüm partileri, UBP’lileri ve olası UBP Genel Başkan adaylarını buna saygı göstermeye çağırdı.

Tüm UBP’lileri partinin birlik beraberliğini, kardeşlik ve dostluk ilişkilerini bozucu değerlendirme, açıklama ve yorumlardan kaçınmaları konusunda uyaran Hasipoğlu, “Yarın partinin ve ülkenin başarısı için birlikte çaba harcayacak olanların bugün birbirlerini kırmamaları şarttır. Parti ve ülke sevgisi bunu gerektirir” dedi.

banner341
Ülkenin çok hassas bir dönemden geçtiğini ve her zamankinden çok birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Hasipoğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

“Siyasi partiler olarak bizler, bir birimizi anlamaya, bir birimize saygı göstermeye, farklı fikirlerimiz olsa da ülke menfaatleri söz konusu oldu mu birleşmeye gereken değeri vermeliyiz.

“HİÇBİR PARTİNİN DİĞERİNİN İÇ KONULARIYLA İLGİLİ SPEKÜLASYON VEYA MANİPÜLASYON YAPMASI DOĞRU DEĞİL”

İşte bu noktalardan hareketle UBP Genel Sekreteri olarak şu görüşlerimizin bilinmesinde fayda görmekteyim. Hiçbir partinin diğerinin iç konularıyla ilgili spekülasyon veya manipülasyon yapması veya bu şekilde yorumlanacak ifadeler kullanması doğru değildir. Dolayısıyla tüm partileri bu konuda sağduyuya davet ediyorum.

Başka parti yetkililerince UBP yönetimine veya arkadaşlarımıza yapılan yakıştırmaları ve saldırıları asla doğru bulmuyoruz. UBP’ye ayar vermeye çalışmak, UBP’lilere yönlendirme yapmaya kalkışmak doğru bir anlayışın ürünü olamaz ve siyasi etkile bağdaşmaz.”

banner360
Son Güncelleme: 25.06.2021 17:27
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CTP İskele’de eylem yaptı; Hükümetin istifasını istedi
CTP İskele’de eylem yaptı; Hükümetin istifasını istedi
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, karar ve önerilerini paylaştı
Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Başbakan Saner Kapalı Maraş’ta incelemelerde bulundu
Tatar: “İki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statülerinin tanınması resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz”
Tatar: “İki tarafın egemen eşitliğine saygı gösterilmesi ve eşit uluslararası statülerinin tanınması resmi müzakerelerin başlaması için kaçınılmaz”
Canaltay, Karpaz bölgesinde yapılacak yol çalışmalarını inceledi
Canaltay, Karpaz bölgesinde yapılacak yol çalışmalarını inceledi
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı…
İnsan Hakları Derneği’nden BM’ye çağrı…
TÜK patates bedellerini 28 Haziran’da ödemeye başlıyor
TÜK patates bedellerini 28 Haziran’da ödemeye başlıyor
TDP Millevekili Çeler çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini savundu
TDP Millevekili Çeler çalışanların toplu iş sözleşmesi haklarını ellerinden almak istediğini savundu
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda feci kaza!
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda feci kaza!
Maliye Bakanı Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’ni kabul eti
Maliye Bakanı Oğuz, Kuzey Kıbrıs Bağımsız Hesap Uzmanları Birliği’ni kabul eti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim