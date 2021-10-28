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Hasipoğlu: “UBP tecrübesi ve dinamik gücüyle her türlü zorluğu aşabilen bir partidir”

28 Ekim 2021 Perşembe 19:00
Hasipoğlu: “UBP tecrübesi ve dinamik gücüyle her türlü zorluğu aşabilen bir partidir”

“GÖNÜL İSTERDİ Kİ BÖYLE OLAYLAR YAŞANMASIN VE DÖRT ADAYLA KURULTAYA GİDELİM”
“BİZİM ÜLKEDE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ. KİM NE YAPTIYSA ORTAYA ÇIKAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”
“KIBRIS KONUSU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KURULTAY KARARI ÜYELERİN ONAYINA SUNULACAK”
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, “UBP tecrübesi ve dinamik gücüyle her türlü zorluğu aşabilen bir partidir” değerlendirmesinde bulundu.
Partiden yapılan açıklamaya göre, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de yayınlanan “Burası Önemli” programına katılarak, UBP’nin bu hafta sonu yapılacak kurultayı öncesi bir takım değerlendirmelerde bulundu.
Hasipoğlu, “Organizasyonumuzu büyük ölçüde tamamladık. Tamamen kurultaya odaklandık. Kıbrıs konusu ile ilgili düşüncelerimizi ortaya koyan bir kurultay kararı oylanacak” bilgisini verdi.
“GÖNÜL İSTERDİ Kİ BÖYLE OLAYLAR YAŞANMASIN VE DÖRT ADAYLA KURULTAYA GİDELİM”
Hasipoğlu, “Gönül isterdi ki böyle olaylar yaşanmasın ve dört adayla kurultaya gidelim. Şu an mevcut adaylar hedefe kilitlendi. Biz de üzerimize düşen her türlü hazırlığı yaptık” dedi.
Oğuzhan Hasipoğlu, “Güvenli ve rahat bir şekilde oyların kullanılabilmesi için gerekli önlemleri aldık. Üyemiz de artık bu kurultayı bekliyor. Kendi seçeceği genel başkan ile erken genel seçime gitme iradesini ortaya koyacak. 16 bin 484 üye, genel başkanı ve PM’yi seçecek” diye konuştu.

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“Herkesin aldığı oyu kamuoyuna duyurma noktasında da gerekli teknik hazırlıkları tamamladıklarını” belirten Hasipoğlu, genel başkanlık oylarının açık oy isim okuma yöntemiyle duyurulacağını söyledi.
“BİZİM ÜLKEDE HİÇBİR ŞEY GİZLİ KALMAZ. KİM NE YAPTIYSA ORTAYA ÇIKAR DİYE DÜŞÜNÜYORUM”
Yaşanan olayları birçok insanın tasvip etmediğini belirten Hasipoğlu, devam eden mahkeme sürecine işaret ederek, “Bu süreç altında kurultaya gidiliyor ama üye gelip iradesini ortaya koyacak. Bizim ülkede hiçbir şey gizli kalmaz. Kim ne yaptıysa ortaya çıkar diye düşünüyorum” dedi.
“Kitlesel boykot olur mu?” sorusuna Hasipoğlu, “Parti üyelerinin kurultaya hasret kaldığını, gelip oyunu kullanarak iradesini yansıtacağını” söyledi. Kurultay’da 16 bin 484 üyenin oy kullanma hakkına sahip olduğunu belirten Hasipoğlu, pandemi koşulları çerçevesinde oy kullanma işlemini iki güne yayacaklarını, seçimler için oylamanın başlayacağı ve biteceği saatlerin cumartesi günü için 13.00-21.00 arası, pazar günü için ise sabah 09.00-18.00 arası olarak öngörüldüğünü söyledi.
“KIBRIS KONUSU İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR KURULTAY KARARI ONAYA SUNULACAK”
Hasipoğlu, Kıbrıs konusu ile ilgili en son kurultay karar tarihinin 2008 olduğunu hatırlatarak, 13 yıl sonra önemli bir kurultay kararını üyelerinin onayına sunacaklarını belirtti. Hasipoğlu, “1977 yılından 2017 Crans Montana zirvesine kadar görüşülen federasyon görüşmelerinden sonra, yeni ve proaktif bir dış politika anlayışı UBP ile hayat buldu, Maraş açılımı bunun en önemli göstergesidir” diye konuştu. 
Hasipoğlu, “UBP’nin yaşananlardan belki içinde bulunduğumuz günler itibarı ile sıkıntı yaşayabileceğini, ancak UBP’nin yaralarını çabuk sarabilecek tecrübe ve kabiliyete sahip olduğunu” ifade etti. Hasipoğlu “Üyemiz doğruyu yanlışı her zaman ayırt edebilmiştir. Ben partime güveniyorum. Bu zorlu süreci de kurultaydan sonra ortaya çıkacak yeni yönetimle, ilk genel seçimle atlatacağız” dedi.
Oğuzhan Hasioğlu, “UBP içerisinde zaman zaman iç çekişmeler olabilir. Ancak partimiz kendi içindeki yaraları çabuk sarar ve hedefine odaklanır. Hedefinde önce devleti ve vatandaşı vardır. Güçlü bir şekilde iktidara gelip, hedeflerimizi gerçekleştirmek istiyoruz” diye konuştu.
 

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Son Güncelleme: 28.10.2021 19:49
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