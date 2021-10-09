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Hasipoğlu, UBP kurultayına yönelik ilçe seçimlerini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi’nin 30-31 Ekim’de gerçekleştirilecek kurultayı için hazırlıklar sürüyor.

09 Ekim 2021 Cumartesi 09:00
Hasipoğlu, UBP kurultayına yönelik ilçe seçimlerini değerlendirdi

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP kurultayına yönelik ilçe seçimleri ile ilgili BRT’ye konuştu.

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Genel Sekreter Hasipoğlu, kurultay süreci içerisinde köy ve mahalle kongrelerinin tamamlandığını belirterek, ilçe yönetim kurullarının, ilçe başkanlıklarının, kadın kollarının ve gençlik kolu başkanlarının seçilmesi sürecinde olduklarını ifade etti.

Hasipoğlu, bugün itibari ile Lefkoşa, Güzelyurt, Girne ve Lefke ilçe kongrelerinin gerçekleştirileceğini, ancak Lefke’de ilçe başkanlığı, kadın kolları başkanlığı ve gençlik kolu başkanlığında yarış olmayacağını, Pazar günü ise İskele ve Gazimağusa ilçe kongrelerinin yapılacağını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Oğuzhan HasipoğluUBP Kurultayı
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