Hasipoğlu: “UBP, çıktığı yolda emin adımlarla ilerliyor”

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay süreci çerçevesinde köy, mahalle, ilçe kongrelerinin yapılmaya başlaması nedeniyle yaptığı açıklamada, tüm örgütlere, Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

UBP’nin, Kıbrıs Türk halkının özünden çıkmış, tarihi görevi olan bir parti olduğunu ifade eden Hasipoğlu, “Ulusal Birlik Partisi’nin siyasi varlığı ve mücadelesinin tarihi derinliği vardır. Bizler, Kıbrıs Türk halkı bu topraklarda özgür, egemen olarak, demokratik bir ortamda, refah ve güven içinde yaşasın diye varız” dedi.

Hasipoğlu, UBP’nin bu anlayışla, Kıbrıs Türk halkının yaşam kalitesini yükseltmek, kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomik yapı oluşturmak ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünyada hak ettiği yere taşımak için çıktığı yolda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

Var olan projeleri uygulamaya koyarak, yeni ve güçlü projeler hazırlayarak, halkın yarınlarını daha mutlu kılmak için çalışmalarının devam ettiğine işaret eden Oğuzhan Hasipoğlu, 22’nci Olağan Kurultay sürecinin de başladığına dikkat çekti.

Hasipoğlu, bu süreç içerisinde yer alan köy, mahalle ve ilçe seçimlerinin yenilenmesi çalışmalarının, üyelerin yüksek katılımı ile dostluk ve kardeşlik havasında devam ettiğini kaydetti.

UBP’nin bugün 254 örgütü ile güçlü bir örgütsel yapısı olduğunun altını çizen Hasipoğlu, her gece 6 ilçede toplantılar, seçimler yapıldığını ifade etti.



Tüm örgütlere Kıbrıs Türk demokrasisi ve UBP’ye katkılarından dolayı teşekkür eden UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu, “30-31 Ekim 2021 tarihinde 16 bin 491 üyemiz ile KKTC’nin en büyük ve köklü partisi olarak kurultayımızı gerçekleştireceğiz” dedi.“HEDEFİMİZ KURULTAYI BAŞARIYLA TAMAMLAYIP, ERKEN GENEL SEÇİME HAZIR OLMAK”“İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde demokrasi yolculuğumuz başlamıştır” ifadelerini kullanan Hasipoğlu, “Hedefimiz, kurultay sürecini başarıyla tamamlayıp, daha sonra erken genel seçime hazır olmak” vurgusu yaptı.“UBP KİTABINDA BAŞARISIZLIĞA YER YOKTUR”Bu zorlu süreçte hükümetin, bir yandan yüz yüze eğitime kesintisiz devam etmek için çaba harcarken, diğer yandan da pandemi ile mücadele ettiğini belirten Hasipoğlu, şunları kaydetti:“Halkımızın da desteğiyle mutlaka başaracağız. UBP kitabında başarısızlığa yer yoktur. Kıbrıs Türk halkı başaramayacağı iddia edilen pek çok şeyi Anavatan Türkiye’nin de büyük desteği ile başarmış ve yok olma noktasından birçok devletten çok daha ileri noktada bir devlet sahibi olma noktasına gelmiştir.”