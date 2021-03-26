banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Ek mesailerin zamanı mıydı?
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz var!
Evren: Seçimden daha önemli işlerimiz...
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir mi?
Pandemi en istenmeyen şekle evrilir...
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
Gene kumarhaneler, gene kumarcılar…
banner376

Hasipoğlu: “Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu benimsediği için seçildi”

Müzakere heyeti üyesi Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’taki gücü ve refahı paylaşmayı reddetmesi nedeniyle Kıbrıs’ta federal çözüm müzakerelerinin ‘tükendiğini’ belirtti.

26 Mart 2021 Cuma 18:50
Hasipoğlu: “Tatar, iki devletli çözüm vizyonunu benimsediği için seçildi”
banner337

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, müzakere heyeti üyesi ve Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA), Britanya Kıbrıslı Türkler Derneği (BTCA) ve Türk Düşünce Kuruluşu Circle Foundation tarafından düzenlenen çevrim içi seminere katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Birleşik Krallık eski Çalışma ve Emeklilik Bakanı Iain Duncan Smith (Milletvekili), Demokratik Birlik Partisi Avam Kamarası Lideri ve Birleşik Krallık Milletvekili Türkiye 'Partiler Üstü Parlamento Grubu' (APPG) Başkanı Sir Jeffrey Donaldson, İngiltere Kraliyet Yüksek Baro Avukatı Alper Ali Rıza ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi’nin 1962-1963 yılları arasında eski Başkan Yardımcısı Dr. Christian Heinze’in katıldığı seminerin moderatörlüğünü Birleşik Krallık eski Bakanı Brooks Newmark yaptı. Seminerde katılımcılar, Kıbrıs sorunu ve yaklaşan 5+BM gayriresmi toplantısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hasipoğlu, Kıbrıslı Türklerin Kıbrıs'ta doğuştan gelen egemen haklara sahip olduğuna işaret ederek, Kıbrıs Türk tarafının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın seçilmesinden sonraki yeni politikasının, egemen eşitlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği yönünde olduğunu belirtti.

banner341
Federasyonun diğer ülkeler için iyi bir model olabileceğini ancak Kıbrıs için uygun bir model olmadığını kaydeden Hasipoğlu, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle güç ve refahı paylaşmaya hazır olmadıklarını vurguladı. Hasipoğlu, "Yeni liderimiz, iki devletli çözüm vizyonunu benimsemesi sebebiyle seçildi. Bu nedenle Kıbrıs Türk halkı Sayın Tatar'ı seçti," diye konuştu.

Hasipoğlu konuşmasında, Annan Planı'na atıfta bulunarak, Rum tarafının adanın yönetimini Kıbrıslı Türklerle paylaşmaya hazır olmadığını söyledi.

Kıbrıs Rum tarafının maksimalist talepleri ve Kıbrıs Türk halkıyla güç ve refahı paylaşmayı reddetmeleri nedeniyle 2017'de Crans Montana'da çökmüş olan “federal çözüm için müzakereler”in uzun yıllar denendiğini dile getiren Hasipoğlu,“Bütün bunlar bize, iki devletin egemen eşitliğine dayalı bir çözümü arama hakkını veriyor” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 26.03.2021 19:56
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 20'si yerel 26 yeni vaka
KKTC'de 20'si yerel 26 yeni vaka
KTTB: “Tedbirlerin alınması kaydıyla yüzyüze eğitime başlanmalı”
KTTB: “Tedbirlerin alınması kaydıyla yüzyüze eğitime başlanmalı”
Haftasonu donacağız!
Haftasonu donacağız!
KAMU-SEN ve KTAMS: “Cuma'ya kadar sorunlara çözüm üretilmezse 5 Nisan'da hastane genelinde greve gideceğiz”
KAMU-SEN ve KTAMS: “Cuma'ya kadar sorunlara çözüm üretilmezse 5 Nisan'da hastane genelinde greve gideceğiz”
“Hal yasa tasarısı” komitede görüşülüyor
“Hal yasa tasarısı” komitede görüşülüyor
Canaltay: “Altyapı yatırımları Güney Mesarya’nın kalkınmasına katkı yapacak”
Canaltay: “Altyapı yatırımları Güney Mesarya’nın kalkınmasına katkı yapacak”
Büyükyılmaz, 15 gün içerisinde Teknecik’e yakıt geleceğini açıkladı
Büyükyılmaz, 15 gün içerisinde Teknecik’e yakıt geleceğini açıkladı
Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor
Bakanlar Kurulu toplantısı devam ediyor
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Dikkat! Trafiğe kapalı yol
Hayat pahalılığı dondurulursa eyleme gidecekler!
Hayat pahalılığı dondurulursa eyleme gidecekler!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim